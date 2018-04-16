اتهمت ممثلية روسيا الدائمة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الاثنين، الولايات المتحدة بمحاولة تقويض دور بعثة المنظمة في سوريا، مؤكدة أن موسكو لن تتدخل في عمل خبراء المنظمة.

وأوضحت الممثلية في تغريدة عبر "تويتر"، "إن الولايات المتحدة تحاول تقويض مصداقية بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل وصولها إلى مدينة دوما السورية".

وتابعت "روسيا تؤكد من جديد التزامها بضمان أمن البعثة وأنها لن تتدخل في عملها".

وكان مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الكيميائي كينيث وارد أعرب عن قلق بلاده من احتمال "عبث روسيا بموقع الهجوم في دوما".

وتجتمع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الاثنين في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، غداة بدء بعثتها التحقيق في استخدام الكيميائي بمدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ووصلت بعثة المنظمة إلى سوريا في 14 الجاري وأجرت اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية.

ومن المقرر أن يدخل خبراء المنظمة اليوم الاثنين إلى مدينة دوما في ريف دمشق للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين هناك.

سيريانيوز