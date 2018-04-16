الذهب يعاود الانخفاض.. والغرام يسجل 16400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الاثنين، انخفاضه ليسجل الغرام من عيار 21 قيراط 16400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات سعر غرام الـ21 قيراط بـ16400 ليرة للمبيع، وبـ16300 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام من عيار 18 قيراط بـ14057 ليرة للمبيع، وبـ13957 ليرة للشراء. وذكرت الجمعية ان سعر اونصة الذهب عالمياً سجل سعر1345 دولار أمريكي. وكان سعر الذهب شهد يوم السبت تبايناً بين الصباح والمساء حيث اصدرت الجمعية نشرتين سعريتين الأولى في الصباح بسعر 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، والثانية بسعر 16800 ليرة لذات العيار، مبررة ذلك بانخفاض حاد في سعر صرف الدولار محلياً. سيريانيوز

2018-04-16 07:08:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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