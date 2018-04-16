كشفت تقارير، إن "فيسبوك" يستعد لإعادة تصميم قائمة الـBookmarks داخل تطبيقه على الهواتف الذكية، مما سيسهل التنقل عبر العديد من الإعدادات والوصول إليها.

وقالت التقارير ان اعادة التصميم تشمل إعدادات الحساب، واختصارات الخصوصية، وتفضيلات النيوز فيد، وسجّل النشاط، وإعدادات الدفعات، والوصول إلى المساعدة والدعم.

ولن يضيف "فيسبوك" أي خيارات جديدة في القائمة المحدّثة، بدلاً من ذلك، تركز التغييرات على نقل مجموعة متنوعة من عناصر التحكم التي كانت موجودة مسبقًا في أماكن أخرى، والتي قد تكون غير معروفة لبعض المستخدمين.

وأصبحت قائمة Bookmarks بأكملها عبارة عن تغيير، حيث انتقلت بعض عناصر التحكم إلى الواجهة بدلاً من أن يتم دفنها بالداخل، كما تم أيضًا منح القائمة مظهرًا جديدًا ورموزًا محدثة، بينما تظل معظم القائمة ملونة، تظهر جميع bookmarks في ظلال اللون الرمادي لتمييزها.

وأكد "فيسبوك" أن التغيير الذى تم إدخاله بدأ في الظهور للمستخدمين الجدد في جميع أنحاء العالم.

ونقل موقع TechCrunch عن متحدث باسم "فيسبوك" قوله "لقد بحثنا في كيفية تسهيل التنقل عبر الـBoomarks وجعلها أكثر ملاءمة للأشخاص لبعض الوقت، ونأمل أن يساعد هذا التحديث الأشخاص في التنقل عبر فيسبوك بسهولة أكبر حتى يتمكنوا من الاستمرار في التواصل مع الأشخاص والصفحات والمجموعات التي يسجلون دخولهم لعرضها."

وكان "فيسبوك" أعلن آذار الماضي، عن إعادة تصميم الإعدادات حيث وعدت الشركة بقائمة إعدادات مجددة على الهواتف تنقل الإعدادات من 20 شاشة مختلفة إلى مكان واحد، كما أطلقت أيضًا قسم "اختصارات الخصوصية"، حيث يمكنك تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة ملفك الشخصي أو الاتصال بك، بالإضافة إلى التعرف على كيفية حماية خصوصيتك على الشبكة الاجتماعية، إلا أن "فيسبوك" أكد أن إعادة التصميم هذه لم تكن مرتبطة بالإعلان السابق، ولكنه كان قيد التطوير منذ فترة.

سيريانيوز