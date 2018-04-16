واجه تطبيق "واتساب" WhatsApp المملوك لشركة "فيسبوك" انتقادات واسعة بسبب مشاركة المعلومات مع الشركة الأم، إلا أن "واتسآب" رد بأنه يجمع "بيانات قليلة جدًا" لمستخدميه و "كل رسالة يتم تشفيرها".

وفيما يلي طرق تسمح للمستخدمين باختيار عدم مشاركة معلومات حسابهم مع "فيسبوك"، تعرف عليها

- بمجرد أن تقوم بتحميل WhatsApp، سيُطلب منك الموافقة على قبول شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق، قبل الضغط فوق "موافق" ، ستجد "قراءة المزيد" اضغط عليها، وستجد خيار مشاركة معلومات حسابك مع Facebook قم بإلغاء العلامة الموجودة عليه.

- أما إذا كنت وافقت بالفعل على شروط وسياسات واتس آب ولكنك تريد الآن تغيير ذلك، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات، ثم الحساب، وبعدها مشاركة معلومات حسابي في التطبيق، إذا كنت لا ترغب في مشاركة معلومات حسابك مع Facebook لتحسين تجربة إعلاناتك علىFacebook ومنتجاتك، فيمكنك إلغاء الأمر.

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