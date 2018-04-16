قررت شركة "أبل" إصلاح جميع البطاريات التالفة الخاصة بساعاتها الذكية Apple watch Series 2 بشكل مجاني.

وقال موقع phonearena الهندي، أن الشركة أصدرت تعديلا جديدا على سياسة الخدمة الخاصة بالجيل الثاني من ساعاتها الذكية Apple watch Series 2، والذى ستقوم الشركة بناءً عليه بإصلاح جميع البطاريات التالفة الخاصة بالساعة بشكل مجانى، لكن لا تنطبق عملية الإصلاح المجاني، إلا على ساعات Series 2 والتي تأتى بقياس 42 مم، والذى يتضمن جميع الموديلات الخاصة بهذه الساعة.

ولفت الموقع الى انه تم اكتشاف هذه السياسة الجديدة في مذكرة داخلية تم توزيعها على الموظفين والمتاجر، وستكون عمليات الإصلاح مجانية للساعات من الفئة 2 التي لا تعمل بسبب تلف البطارية.

ومن المقرر أن تقوم "أبل" أيضا بإصلاح الساعات عندما تخرج الشاشة من المكان المخصص لها بسبب نفس المشكلة، مع ملاحظة أن طول الفترة الزمنية للخدمة هو 3 سنوات من وقت الشراء.

وبطبيعة الحال، فإن الساعات الذكية يتم فحصها من قبل موظفي شركة "أبل"، وذلك للتأكد من سبب المشكلة، ثم يتم إرسالها إلى المنشآت المخصصة لذلك.

سيريانيوز