رفعت شركة PACid Technologies الأمريكية دعوى قضائية ضد "سامسونج" بتهمة انتهاك ثلاث براءات اختراع.

وقال موقع GSM الهندي ، ان ملف الدعوى يقول بأن "سامسونج" انتهكت ثلاث براءات اختراع حول تشفير البيانات البيومترية، و تبلغ مطالبات التعويض 2.82 مليار دولار، والتي تساوى حصيلة مبيعات جميع الإصدارات الرئيسية منذ 2016 التي تضم تلك التقنيات المسروقة.

وتزعم شركة PACid Technologies المختصة بتشفير البيانات، أن معظم الموديلات الرائدة، بما في ذلك هواتف جلاكسى S6 وجلاكسى S6 edge، وجلاكسى S7، وجلاكسىS7 edge وجلاكسى S8 وجلاكسى S8+، مجهزة بالبرنامج الذى يدير طرق تشفير البيانات الخاصة بالشركة، ويشمل ذلك أنظمة التشغيل البيومترية Pass وSystem Knox، ولعل مبلغ 2.82 مليار دولار يساوى تعويض قدره 3 دولار لكل هاتف ذكى تم بيعه.

وعلق ممثل "سامسونج" للإلكترونيات أمام وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأن الشركة "تخطط للبحث عن التدابير المضادة بعد مراجعة المطالبات المقدمة من PACid".

سيريانيوز