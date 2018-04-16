قالت أنقرة، يوم الاثنين، إن سياساتها في المنطقة مختلفة عن سياسات ايران وروسيا والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج قوله، ان بلاده لاتدعم أي طرف في سوريا.

وتابع بوزداج أن "تركيا لا تتردد أيضا في العمل مع أي دولة دافعت عن المبادئ الصحيحة في سوريا".

وجاءت التصريحات التركية، رداً على ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد، بأن دعم تركيا للضربات الصاروخية على سوريا أوضح أنها "منفصلة" عن روسيا.

وأدانت روسيا الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية على سوريا واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، فيما رحبت السلطات التركية، بالهجوم الثلاثي الفرنسي البريطاني الأمريكي على سوريا، واعتبرته "ردا مناسبا على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر السبت، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

سيريانيوز