استعاد أتلتيكو مدريد انتصاراته في الليجا بعدما أكرم ضيافة ليفانتي بثلاثية نظيفة الأحد، ضمن الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

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وبهذه النتيجة، يعود رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني لدرب الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية في "الديربي" أمام ريال مدريد، ليرتفع رصيد الفريق لـ71 نقطة في المركز الثاني، ويحافظ على فارق الـ11 نقطة مع برشلونة، المتصدر، مؤجلا الإعلان عن تتويجه باللقب.



في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 31 نقطة في المركز السابع عشر ويظل قريبا من منطقة الخطر التي يبتعد عنها بفارق 5 نقاط فقط.



وعلى ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" افتتح النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا باب التسجيل للفريق المدريدي في الدقيقة 33 وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.



وفي النصف الثاني، أضاف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ثاني الأهداف بعد 3 دقائق من بداية الشوط، ليواصل صدارته لهدافي الفريق هذا الموسم بـ19 هدفا.



وقبل 13 دقيقة من النهاية وضع المهاجم المخضرم فرناندو توريس بصمته مختتما ثلاثية "الروخيبلانكوس" مسجلا بذلك هدفه الـ100 في الليجا، ويحتل المرتبة الثالثة كأكبر هدافي الأتلتي عبر تاريخه.