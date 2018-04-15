بقي ارسنال بلا نقاط خارج ملعبه منذ مطلع العام الحالي بعد سقوطه امام مضيفه نيوكاسل 1-2 على ملعب سانت جيمس بارك في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم الاحد.

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ولم يذق ارسنال طعم الفوز خارج "ستاد الامارات" منذ بداية 2018 إذ خسر جميع مبارياته أمام بورنموث (1-2) وسوانسي سيتي (1-3) وجاره توتنهام (صفر-1) وبرايتون (1-2) ونيوكاسل، فيما تأجلت مباراته مع ليستر من المرحلة 31.



وهي الهزيمة الـ11 لارسنال هذا الموسم، فعادل أكبر عدد هزائم له في الدوري خلال موسم واحد بقيادة مدربه الفرنسي ارسين فينغر (موسم 2005-2006).



كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها 5 مباريات متتالية في الدوري خارج ملعبه منذ عام 1984.



ويحتل ارسنال المركز السادس برصيد 54 نقطة، في حين رفع نيوكاسل رصيده الى 41 نقطة في المركز العاشر.



ودخل مرمى ارسنال 45 هدفا هذا الموسم في الدوري الممتاز في 33 مباراة اي اكثر بهدف من موسم 2016-2017 بأكمله.