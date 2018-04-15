أسدى ميلان خدمة كبيرة لغريمه التاريخي يوفنتوس، حامل اللقب والمتصدر، وذلك بإجباره ضيفه نابولي الثاني على التعادل سلبا الأحد على ملعب "سان سيرو" في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وستكون الفرصة قائمة أمام يوفنتوس، القادم من خروج مؤلم على يد ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لتوسيع الفارق الذي يفصله عن نابولي الى 6 نقاط عندما يستضيف سمبدوريا.



ويأتي تعثر نابولي أمام فريق المدرب جينارو غاتوزو في مرحلة مصيرية، إذ أن فريق ماوريتسيو ساري مدعو لمواجهة مضيفه يوفنتوس الاحد المقبل، بعد أن يستضيف اودينيزي الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين.



وفشل ميلان في استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة اعتباره من نابولي وتحقيق فوزه الأول على الفريق الجنوبي في مواجهاتهما السبع الأخيرة، واكتفى بالتعادل للمرحلة الثالثة تواليا منذ خسارته أمام يوفنتوس (1-3) الذي وضع حدا لمسلسل انتصارات غريمه اللومباردي عند 5 مباريات متتالية وألحق به الهزيمة الأولى في 11 مباراة.



وخسر ميلان نقطتين في صراع العودة الى مسابقة دوري الأبطال المتوج بلقبها سبع مراتن إذ يتخلف حاليا بفارق 7 نقاط عن روما الرابع قبل مباراة الأخير مع جاره اللدود لاتسيو الثالث الأحد.



وفي فلورنسا، تعثر فيورنتينا للمرة الأولى منذ وفاة قائده دافيدي استوري، وذلك بتعادله مع ضيفه المتواضع سبال صفر-صفر.



وتوفي استوري عن 31 عاما في أوائل آذار الماضي نتيجة أزمة قلبية، وذلك عشية اللقاء مع اودينيزي في المرحلة 27 التي أرجئت بسبب هذه الفاجعة وسط حزن كبير في ايطاليا.



وفي مباراتين اخريين، عزز بولونيا موقعه في منتصف الترتيب بفوزه على ضيفه الجريح هيلاس فيرونا التاسع عشر قبل الأخير بهدفين لسيموني فيردي (31) والمجري آدم ناغي (4+90).



وتعادل ساسوولو مع بينيفينتو متذيل الترتيب بهدفين لماتيو بوليتانو (41 و64)، مقابل هدفين للمالي شيخ دياباتي (22 و72) الذي أصبح أول لاعب في الدوري الايطالي منذ عام 2001، يسجل هدفين أو أكثر لثلاث مباريات متتالية.