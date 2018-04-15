حسم شالكه دربي الرور بفوزه على جاره وضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر الاحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني، قاطعا شوطا كبيرا نحو حسم الوصافة خلف البطل بايرن ميونيخ.

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وبعدما حسم بايرن في المرحلة السابقة لقبه السادس تواليا، انحصر الصراع على المراكز الأوروبية وتجنب الهبوط في البوندسليغا.



وضمن شالكه الى حد كبير مشاركته في دوري الأبطال، إذ يبتعد عن هوفنهايم الخامس بفارق 9 نقاط قبل اربع مراحل على ختام الموسم.



ورغم تلقيه هزيمته الأولى أمام شالكه منذ 27 ايلول 2014 (1-2 في غيلسنكيرشن ايضا)، لا يزال دورتموند في وضع جيد قبل 4 مراحل على ختام الموسم لأنه يتقدم في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن هوفنهايم، على غرار ليفركوزن الذي استفاد من خسارة الفريق الأصفر والأسود ليصبح ثالثا بفارق الأهداف عنه بعد فوزه السبت على فرانكفورت 4-1.



ويدين شالكه بتعويض خسارته في المرحلة السابقة امام الجريح هامبورغ (2-3) وتحقيق فوزه السادس عشر هذا الموسم، الى الأوكراني يفيغن كونوبليانكا والبرازيلي نالدو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 50 و82.



وكانت مباراة الأحد بعيدة كل البعد عن لقاء الذهاب بين بين الفريقين عندما تقدم دورتموند 4-صفر بعد 25 دقيقة، قبل ان يسجل شالكه رباعية في نصف الساعة الأخير، لتنتهي المباراة بتعادل مثير 4-4 بهدف في الوقت القاتل لنالدو الذي سجل الأحد من ركلة حرة رائعة هدفه الشخصي السادس في مرمى دورتموند، وهو أمر لم يحققه ضد أي فريق آخر في المانيا.