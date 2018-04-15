بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.

وقال الكرملين في بيان، إن "بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع روحاني، وتبادلا معًا الآراء حول الهجوم الثلاثي أمس السبت، على مواقع الجيش النظامي بسوريا".

واعتبر الرئيسان أن الهجوم المذكور "عملٌ غير قانوني، ويُلحق ضررا كبيرًا بآفاق الحل السياسي للأزمة السورية".

وأشار بوتين إلى أن مثل هذه العمليات "تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وأن استمرارها سيُفضي حتمًا إلى فوضى في العلاقات الدولية".

ودانت روسيا وايران، الضربات الصاروخية على سوريا التي شنتها اميركا وفرنسا وبريطانيا، محذرة من ان الهجمات العسكرية سيكون لها عواقب.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر السبت، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

سيريانيوز