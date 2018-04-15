أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يوم الأحد، استضافة بلاده للقمة العربية القادمة في دورتها الـ30، بعد اعتذار البحرين عن رئاستها الدورية للقمة.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن السبسي قوله "انطلاقا من التزام تونس الصادق بالدفاع عن قضايانا ومصالحنا المشتركة، وإثر اعتذار البحرين عن رئاستها الدورية للقمة القادمة، وبعد التشاور مع أشقائنا قادة الدول العربية، يسرني أن أعلن استعداد تونس لاستضافة الدورة الـ30 للقمة العربية".

وجاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الـ29 المنعقدة في مدينة الظهران شرقي السعودية، والتي أعلن العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز تسميتها "قمة القدس".



ولم يعرف بعد أسباب اعتذار البحرين عن عدم استضافة القمة المقبلة.



والبحرين هي رابع دولة على التوالي تعتذر عن عدم استضافة القمة، فيما تعد أول مرة تشهد القمم العربية تلك الاعتذرات خلال أربع سنوات متتالية منذ إقرار آلية عقدها بشكل سنوي في قمة عمان عام 2001.



واستضافت السعودية الدورة الـ29 (الحالية) للقمة العربية بعد اعتذار الإمارات عن ذلك، فيما عقدت الدورة الـ28 (السابقة) في الأردن، بدلا من اليمن الذي اعتذر عن عدم استضافتها؛ نظرًا للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها.



فيما استضافت موريتانيا القمة العربية الـ27، بعد اعتذار المغرب.



وستكون القمة العربية المقبلة هي الثالثة التي تستضيفها تونس بعد قمتين استضافتهما في عامي 1979 و2004.



كما ستكون أول قمة عربية تعقد في تونس بعهد الرئيس السبسي منذ توليه الحكم في31 كانون الأول 2014.

سيريانيوز