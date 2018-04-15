أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، يوم الأحد، أن بلادها جمدت خطة انسحاب قواتها من سوريا، حتى تحقيق جميع الأهداف المرجوة.

وقالت هايلي، في لقاء تلفزيوني مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية "نتمنى عودة قواتنا من سوريا، لكن القوات لن تنسحب حتى تحقيق الأهداف".

ويأتي تصريح هايلي عقب ضربة ثلاثية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت، استهدفت مواقع للجيش النظامي، الأمر الذي قالوا انه رد على هجوم كيميائي في دوما بتاريخ 7 نيسان الجاري.

وأضافت المندوبة الأمريكية "لنكن واضحين، إذا انسحبنا، ومتى سننسحب، فهذا سيكون بعد علمنا أن جميع الأمور تتجه صوب الأمام"، مشيرة الى ان للولايات المتحدة ثلاثة أهداف في سوريا وهي "ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية بأي طريقة من شأنها تهديد المصالح الأمريكية، هزيمة داعش، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران".

ولفتت المندوبة الأمريكية "استثمرنا كثيراً في العملية السياسية بجنيف، وفي (إيجاد) حل سياسي، وهذه المباحثات مستمرة".

كما حذرت هايلي "النظام" من استخدام الغازات السامة مرة أخرى، قائلة إن "الولايات المتحدة مشحونة ومعبأة".

وفي 5 نيسان، أعلن رئيس لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، كينيت ماكينزي، أن ترامب "أمر بالاستعداد للخروج من سوريا، لكن دون تحديد جدول زمني لذلك".

فيما أكدت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة، دانا وايت أن "الحرب على تنظيم داعش لم تنته بعد".

وكشف البنتاغون في كانون الأول الماضي، عن وجود 2000 جندي أمريكي في سوريا.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، منذ نحو 2014 سنوات.

سيريانيوز