أعربت روسيا، يوم الأحد، عن استعدادها للتعاون مع جامعة الدول العربية من أجل الحل السياسي في سوريا والعراق وعمليات إعادة الإعمار، عقب هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونشر الموقع الرسمي للكرملين رسالة وجهها بوتين للقمة العربية المنعقدة في الظهران بالسعودية، جاء فيها أن "روسيا والدول العربية تستطيع في مرحلة ما بعد دحر (داعش) في سوريا والعراق، الإسهام في تفعيل عمليات التسوية السياسية وإعادة الإعمار وحل المشكلات الإنسانية الملحة في هذين البلدين".

وأعلنت كل من سوريا والعراق في أواخر العام 2017 القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت روسيا شاركت في مؤتمر اعادة اعمار العراق بالكويت في شباط الماضي، كما تعد شريكاً أساسياً من قبل الحكومة السورية في اعادة اعمار البلاد.

وأشار بوتين إلى أن "القمة تنعقد في فترة صعبة يمر بها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل استمرار النزاعات المسلحة في سوريا والعراق وليبيا واليمن."

وأكد الرئيس الروسي على ضرورة الاستمرار في محاربة "الجماعات الإرهابية"، مع احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.

وانعقدت يوم الأحد الدورة الـ29 من القمة العربية في مدينة الظهران السعودية.