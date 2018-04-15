دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير واشنطن وموسكو إلى إقرار "مبادرة سلام" مشتركة لحل الازمة السورية، وذلك عقب الهجوم الجوي الثلاثي على أهداف في سوريا.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة (بيلد آم زونتاغ) الألمانية في عددها الصادر يوم الأحد، ان "القوى العظمى تتحمل مسؤولية عظيمة، وهنا يجب أن تتخذ خطوة أولى، وهذا ما يتحمل كل من فلاديمير بوتين و دونالد ترامب مسؤوليته أمام العالم".

وأضاف شتاينماير "إن لم تجد من واشنطن وموسكو طريقا للالتقاء بينهما في حل الأزمة السورية، فإن فرص تحسن الوضع في سوريا تساوي صفرا".

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أبدت، يوم السبت، دعمها الضربات الجوية الغربية" لتحذير النظام السوري من الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيميائية".

ويأتي ذلك بعد أن شنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر يوم السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

و برزت ردود أفعال دولية منددة ومرحبة بالهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا.

سيريانيوز