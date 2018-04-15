أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأحد، أن واشنطن ربما تسعى لتكثيف الحوار مع موسكو، بعد الضربات على سوريا، مشيرة الى ان روسيا جاهزة للرد على أي تهديد عسكري أمريكي.

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ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس قسم منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف قوله، خلال دورة جمعية مجلس السياسة الخارجية والدفاع، ان "واشنطن ستحرص على الحوار مع روسيا حول الاستقرار الإقليمي، بعد الضربات على سوريا".

وأضاف المسؤول الروسي انه " يمكن أن نردّ على أيّ محاولات أميركية للضغط على الروس".

وأردف "أصبحنا اليوم شاهدين على انقلاب التوازن العسكري التكنولوجي جذريا لصالح روسيا. لدينا القدرة على الرد المناسب على أي تهديد عسكري أمريكي".

ودانت روسيا، امس السبت، الضربات الصاروخية على سوريا التي شنتها اميركا وفرنسا وبريطانيا، محذرة من ان الهجمات العسكرية سيكون لها عواقب.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر السبت، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وفشل مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة الأخيرة حول سوريا في تبني قرار ، طرحته روسيا، يدين الهجوم الثلاثي على سوريا، من قبل أميركا وفرنسا وبريطانيا