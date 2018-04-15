ابتسم مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا مجددا بعد أسبوع عصيب محليا وأوروبيا، فعاد إلى درب الانتصارات بفوز سهل على مضيفه توتنهام الرابع 3 – 1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 87 نقطة، موسعا الفارق مع جاره مانشستر يونايتد إلى 16 نقطة، وهو سيضمن إحراز اللقب في حال خسارة الأخير أمام وست بروميتش البيون الأحد، ولكن الفوز سيكون كافيا له في المرحلة المقبلة في مطلق الأحوال لضمان اللقب.



وكانت الفرصة سانحة أمام سيتي للتتويج الأسبوع الماضي على أرضه أمام يونايتد بالتحديد، فتقدم 2 - صفر قبل أن يخرج خاسرا 3 – 2.



وجاءت الخسارة أمام يونايتد بين هزيمتين مدويتين لسيتي أمام ليفربول 3 – صفر و2 – 1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي كان يسعى إلى الذهاب بعيدا فيها.



وبدا سيتي في مستواه المعهود وتقدم في الدقيقة22 حين أرسل البلجيكي فنسان كومباني كرة بعيدة إلى البرازيلي غابرييل جيزوس خلف المدافعين فتابعها لحظة دخول المنطقة في الشباك.



وأضاف سيتي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة الحارس الفرنسي هوغو لوريس لرحيم سترلينغ فترجمها الألماني إيكالي غوندوغان واضعا الكرة في الزاوية اليسرى للمرمى.



وقلص توتنهام الفارق قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عبر الدنماركي كريستيان إريكسن، لكن سيتي تجنب تكرار سيناريو مباراته أمام مانشستر يونايتد فحسم المباراة بتسجيل الهدف الثالث عبر رحيم سترلينغ في الدقيقة 72.