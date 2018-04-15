خرج إنتر ميلان بتعادل سلبي من مواجهة مستضيفه، أتالانتا على ملعب "آتليتي دي آتزوري" وتوقفت سلسلة انتصارات تورينو الطامح للتأهل الى البطولات الاوروبية بتعادله مع مضيفه كييفو فيرونا سلبا في المرحلة 32 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

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ورفع إنتر بذلك رصيده للنقطة رقم 60، في المركز الثالث، بالتساوي مع روما ولاتسيو، اللذين سيتواجهان غدًا، في ديربي العاصمة الإيطالية، بينما أصبح رصيد أتالانتا 49 نقطة، في المركز الثامن.



وفي اللقاء الثاني، طرد مدافع كييفو ماتيا باني قبل دقيقتين على نهاية الوقت، لكن فريق مدينة فيرونا احتفظ بالتعادل حتى صافرة النهاية، ليضمن نقطة ثمينة في محاولته الهرب من الهبوط الى الدرجة الثانية.



ورفع تورينو رصيده الى 46 نقطة في المركز العاشر بعد 3 انتصارات متتالية.



ومني اودينيزي بخسارة تاسعة تواليا امام مضيفه كالياري 1-2.



وحافظ جنوى على موقعه في وسط اللائحة بفوزه على ضيفه كروتوني 1-صفر بهدف داينال بيسا (28).



ويلعب يوفنتوس الباحث عن لقب سابع تواليا مع ضيفه سمبدوريا الاحد في تورينو، بعد خروجه الموجع من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد الاسباني.



ويملك يوفنتوس 81 نقطة من 31 مباراة، بفارق 4 عن نابولي الثاني الذي يخوض مباراة قوية ضد ميلان السادس الاحد.