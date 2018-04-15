احتفل بايرن ميونيخ على ارضه بأجمل طريقة بعد اسبوع من ضمانه احراز لقب الدوري الالماني لكرة القدم للمرة السادسة تواليا، اثر فوزه الساحق على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1 في المرحلة 30.

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وتابع بايرن ميونيخ تحليقه في المركز الاول رافعا رصيده الى 75 نقطة، بفارق 23 نقطة عن شالكه الثاني، بعد اسبوع شهد تأهله الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا حيث سيخوض مواجهة نارية مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب.



على ملعب "اليانز ارينا" وامام 75 الف متفرج، أراح المدرب المخضرم يوب هاينكس الذي سيتخلى عن منصبه الموسم المقبل للكرواتي نيكو كوفاتش، نجومه الذين يستعدون لموقعة دوري الابطال، فجلس الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز على مقاعد البدلاء مع المخضرمين الهولندي ارين روبن والفرنسي فرانك ريبيري.



وافتتح الضيوف التسجيل عبر السويسري يوسيب درميتش الذي مر عن نيكلاس سولي وسجل الى يمين الحارس سفن اولرايش (9). وعادل بايرن بعد عرضية مقشرة من الدولي توماس مولر تابعها المهاجم العملاق ساندرو فاغنر في المرمى الخالي من مسافة قريبة (37). وبعرضية جديدة من مولر، حول فاغنر الكرة برأسه صعبة جدا في اقصى الزاوية اليمنى لمرمى مونشنغلادباخ (41).



وبهجمة بدأت من البديل خاميس لعب الفرنسي كورنتان توليسو عرضية الى فاغنر سددها قوية فصدها الحارس ارتدت الى الاسباني تياغو الكانتارا تابعها في الشباك (51).



واضاف الجناح النمسوي دافيد الابا هدفا رابعا بيمينية قوية جميلة من خارج المنطقة من دون اي رد فعل للحارس (67)، قبل ان يختتم ليفاندوفسكي بعد نزوله المهرجان بهدف خامس والرقم 27 له في صدارة ترتيب الهدافين بعد تمريرة من جوشوا كيميش (82).