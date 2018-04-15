أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الأحد، تعميما تذكّر فيه بعطلة عيد الجلاء، حيث تعطل جميع الجهات العامة يوم الثلاثاء القادم الواقع في 17 نيسان.

وأشار التعميم الذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى أن "تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة ( 43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها".

وتنص الفقرة ( ج ) من المادة ( 43 ) على أنه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين.

ويعتبر يوم السابع عشر من نيسان من كل عام عيداً وطنياً لجلاء آخر جندي في الاحتلال الفرنسي من الأراضي السورية وكان ذلك في العام 1946.

سيريانيوز