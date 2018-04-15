لقيت طفلة مصرعها واصيب 9 أشخاص اخرين، يوم الاحد، جراء سقوط قذائف على حي التضامن بدمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان طفلة قتلت واصيب 9 اخرين، جراء سقوط 7 قذائف على حي التضامن.

واتهم المصدر "تنظيمات ارهابية" في مخيم اليرموك بأنها مصدر القذائف.

وكان 4 أشخاص اصيبوا يوم الجمعة جراء سقوط قذائف على حي التضامن.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، ويبعد عن مركز مدينة دمشق نحو (10) كم.

سيريانيوز