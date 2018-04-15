قال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، يوم الاحد، ان بلاده ستبحث خيارات مع حلفائها في حال شن النظام السوري هجوماً كيماوياً جديداً ضد المدنيين.

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واشار جونسون، في برنامج "أندرو مار" على تلفزيون (بي بي سي)، الى انه "لا يوجد اقتراح على الطاولة حاليا بشن المزيد من الهجمات على مواقع للنظام السوري".

وكانت واشنطن حذرت سابقاً النظام السوري من انها مستعدة لشن ضربات عسكرية ثانية في حال نفذ هجمات كيماوية من جديد.

وأضاف جونسون انه "لايستطيع التنبؤ بكيفية رد النظام السوري على الضربات الجوية الغربية، كما انه لايستطيع تأكيد ما إذا كان الأسد لايزال يمتلك أسلحة كيميائية".

ولفت جونسون الى ان الضربات الجوية الغربية هدفت "لردع استخدام الأسلحة الكيميائية داخل سوريا وحول العالم"، مبينا ان "الضربات الجوية الغربية لن تحول كفة الصراع في سوريا".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر يوم السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وشدد جونسون على "مواصلة الضغوط على الأسد لجلبه إلى طاولة المفاوضات".

واصطدمت جولات التفاوض التي عقدت سابقا في جنيف واستانا بالخلاف على مصير الرئيس بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة ان الموضوع غير مطروح للبحث.