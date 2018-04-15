أصيبت امرأة وطفلة بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي العباسية بحمص.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان"القذيفة، والتي أطلقتها تنظيمات مسلحة، اسفرت عن اصابة امرأة وطفلة ".

وجاء ذلك بعد اصابة شخصين بجروح ، في 8 الشهر الجاري، جراء سقوط قذائف صاروخية على قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي.

وتكررت حوادث سقوط قذائف في مناطق بمدينة حمص وريفها، مااسفر عن سقوط ضحايا واضرار مادية بالممتلكات.

يشار الى انه تم التوصل الى اتفاق على اقامة منطقة لتخفيف التوتر شمال مدينة حمص مطلع آب الماضي تم خرقه مرات عدة.