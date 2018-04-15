طالب رئيس "هيئة التفاوض العليا" المعارضة نصر الحريري، "المجتمع الدولي وعلى رأسه التحالف الثلاثي بانتهاج مقاربة إستراتيجية شاملة ومستمرة هدفها ردع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وذلك تعقيباً على الهجوم الغربي على سوريا.

وقال الحريري، في بيان، نشرته "هيئة التفاوض" عبر (تويتر)، ان "على المجتمع الدولي ردع استخدام النظام للأسلحة التقليدية بما يفضي إلى وقف استهداف المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة المهجرين، والوصول إلى الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا، وفرض وقف إطلاق النار، ومحاربة مجرمي الحرب، وخروج الميليشيات الأجنبية من البلاد".

وأضاف "ليس من المريح الاعتماد على التدخل الخارجي لحماية شعبنا ، لكن النظام السوري وحلفاءه لم يتركوا لنا أي خيار ، لقد اتبعوا إستراتيجية عسكرية وحشية وغير قانونية ، قتلوا مئات الآلاف وشردوا نصف الشعب السوري وتسببوا بأزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين".

ورأى الحريري أنه من الصواب " أن تتحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مسؤولية ردع استخدام النظام الإجرامي للأسلحة الكيماوية " وذلك لأن روسيا ساندت النظام السوري وعملت على حمايته في مجلس الأمن الدولي ".

ودعا إلى " منع النظام من الاستخدام العشوائي للأسلحة التقليدية غير القانونية" معتبراً أنها "القاتل الأكبر للمدنيين ، ويستطيع الأسد من خلالها مواصلة إستراتيجيته العسكرية والاستمرار في قتل السوريين" .

واتهمت مصادر معارضة، مؤخراً الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

وشنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر يوم السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

و برزت ردود أفعال دولية منددة ومرحبة بالهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا.

سيريانيوز