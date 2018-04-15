كشفت نقابة أطباء الأسنان عن تخفيض الرسوم النقابية 35 % ومضاعفة الضمان الاجتماعي حتى 300 ألف ليرة.

وقال عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان صفوان قربي، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، انه "تم تخفيض الرسوم للأطباء نحو 35 بالمئة".

وكان الطبيب يدفع رسوماً للنقابة تصل إلى نحو 40 ألف ليرة سورية.

وأشار القربي إلى أن مؤتمر النقابة العام الذي عقد الخميس الماضي خرج بالعديد من القرارات المهمة لأطباء الأسنان منها "مضاعفة مزايا التضامن الاجتماعي من 200 إلى 400 ألف ليرة".

ووصف القربي بأن هذه الخطوة "مهمة لتعويض الطبيب الذي تعطل عن العمل وخصوصا أن النقابة وجدت أنه بإمكانها مضاعفة الضمان الاجتماعي للطبيب"، مشيراً إلى "تأسيس صندوق في فروع النقابات للجرحى وذوي الشهداء ".

وفرضت النقاية مؤخرا رسماً إضافياً جديداً على الطبيب المغترب وذلك لأسباب مختلفة منها محاولة دفع طبيب الأسنان إلى عدم الهجرة خارج القطر.

ويشار إلى أن سنوات الأزمة السورية شهدت هجرة أعداد كبيرة من ذوي الاختصاصات العلمية والمهنية إلى دول عربية وأوروبية، حيث وصل عدد أطباء الأسنان الذين غادروا البلاد إلى 10 آلاف طبيب من أصل 25 ألف، بحسب ما كشفت عنه نقابة أطباء الأسنان.

سيريانيوز