|
|
|
صدور مرسوم حول تطبيق أحكام قانون البعثات العلمية
|
الاخبار المحلية
|
أصدر
الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم (6)، حول تطبيق أحكام قانون البعثات
العلمية.
ونصت المادة
(1) من القانون الذي نشر عبر صفحة رئاسة الوزراء على (فيسبوك)، على ان تطبق أحكام
المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق احكام قانون البعثات العلمية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004 وعلى
جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1/8/2013 والقضايا المنظورة امام القضاء المتعلقة
بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.
وكان الأسد
اصدر، في عام 2017، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من
المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية، والمتعلقة
بأجور ونفقات الموفدين.
كما أصدر الأسد
المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد في حال
ارتكابه عدداً من المخالفات وشروط تسوية وضعه.
سيريانيوز
|
|
2018-04-15 11:16:24
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: