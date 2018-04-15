أصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم (6)، حول تطبيق أحكام قانون البعثات العلمية.

ونصت المادة (1) من القانون الذي نشر عبر صفحة رئاسة الوزراء على (فيسبوك)، على ان تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق احكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004 وعلى جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1/8/2013 والقضايا المنظورة امام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.‏

وكان الأسد اصدر، في عام 2017، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية، والمتعلقة بأجور ونفقات الموفدين.

كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد في حال ارتكابه عدداً من المخالفات وشروط تسوية وضعه.