أعلنت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" يوم السبت، أن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي الأخير، ستباشر عملها حتى بعد الهجوم الثلاثي الذي شنته اميركا وفرنسا وبريطانيا على مواقع عسكرية بسوريا.

ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) بيانا صادرا عن المنظمة، قالت فيه ان "فريق العمل سيلتزم بخطته للتحقيق في الهجوم بالغاز السام الذي استهدف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، السبت الماضي".

وأضاف البيان أن المنظمة "ستواصل إرسال البعثة إلى سوريا للتوصل إلى حقائق بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما".

وجاء في البيان أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل بالتعاون الوثيق مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، لتقييم الوضع وضمان سلامة الفريق".

وكانت المنظمة أعلنت يوم الجمعة، أن فريقا من لجنة تقصي الحقائق يبدأ السبت عمله في سوريا، للتحقيق في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وبدأ وصول مفتشي المنظمة الدولية (مقرها لاهاي) إلى سوريا منذ الخميس الماضي، وفق مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر يوم السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وواجه النظام السوري منذ نحو أسبوعين، اتهامات باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، مؤكدا استعداده تسهيل وصول مفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" إلى المنطقة للتحقق من الهجوم.

سيريانيوز