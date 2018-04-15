وصف الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، الهجوم الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا على سوريا بأنه "عمل عدواني".

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ونقلت وكالات أنباء روسية عن المشرعين قولهم إن الأسد كان في ”حالة مزاجية جيدة“ ، وأشاد بالدفاعات الجوية سوفيتية الصنع التي ساعدت في صد الضربات الغربية.

وأضافت الوكالات أن "مسألة تزويد سوريا بأنظمة دفاع جوي روسية لم تناقش خلال اللقاء، لكن الأسد قبل دعوة لزيارة منطقة خانتي مانسييسك في سيبريا بروسيا"، دون تحديد موعد الزيارة.

وكان الأسد، أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني، يوم السبت، ان الهجوم الثلاثي على سوريا لن يزيد سوريا والشعب السوري إلا تصميماً على الاستمرار في محاربة وسحق الإرهاب .

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر يوم السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

و برزت ردود أفعال دولية منددة ومرحبة بالهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا.