أعربت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن قلقها من تزويد روسيا للنظام السوري بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس 300"، على خلفية الهجوم الثلاثي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على سوريا.

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وذكرت وسائل إعلام ان القناة الإسرائيلية الثانية اشارت الى ان "مسؤولي وزارة الدفاع الإسرائيلية يخشون من أن تؤدي الضربات الغربية على سوريا، إلى إسراع روسيا بتزويد الحكومة السورية بمنظومة دفاعية متطورة الأمر الذي سيجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي العمل في المنطقة".

وأشارت القناة إلى أن المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين يرون أن موسكو" ستتجاهل مطالب تل أبيب"، معتبرين أن ذلك سيترك "إسرائيل وحدها في مواجهة إيران".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، يوم السبت، انها تدرس إمكانية تسليم سوريا صواريخ "إس 300" على خلفية هذا الهجوم الغربي .

واعلنت وزارة الدفاع الروسية، في تشرين الأول عام 2016 أن منظومة صواريخ "أس 300" وصلت إلى سوريا لحماية القاعدة العسكرية الروسية البحرية في طرطوس، كما نشرت روسيا منظومة "إس-400" في قاعدة "حميميم" بعد إسقاط قاذفة "سو-24" في أجواء سوريا بصاروخ تركي يوم 24 تشرين الثاني عام 2015.

ومنظومة "اس 300" هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى والمخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.

كما تعد منظومة "إس 300" أكثر تطورا مقارنة بكل الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات الموجودة لدى السوريين، حيث باستطاعتها إسقاط صواريخ باليستية على مدى يزيد عن 150 كم، وليس فقط الطائرات.