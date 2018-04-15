حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام السوري من أن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربات عسكرية ثانية في حال نفذ هجمات كيماوية من جديد.

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ونقلت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، عن ترامب قوله ان الولايات المتحدة "بكامل عدتها وعتادها" لضرب الحكومة السورية مرة أخرى إذا نفذت هجمات كيميائيا جديدة.

وجاء ذلك في وقت حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، من أن النظام السوري سيدفع الثمن إذا استخدم الأسلحة الكيميائية مجددا ضد المدنيين، وذلك عقب الهجوم الغربي على سوريا، رداً على هجوم يعتقد انه كيماوي في ريف دمشق.

وكان ترامب أشاد، في وقت سابق السبت، بالضربات الجوية الغربية على سوريا قائلا إنها "نُفذت بإحكام" وأن "المهمة أُنجزت ".

وكان وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس اشار، امس السبت،، الى انتهاء الضربات على سوريا، وعدم وجود مخطط لشن هجمات اخرى، الا في حال عودة الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر يوم السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وواجه النظام السوري منذ نحو أسبوعين، اتهامات باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، مؤكدا استعداده تسهيل وصول مفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" إلى المنطقة للتحقق من الهجوم.

و برزت ردود أفعال دولية منددة ومرحبة بالهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا.