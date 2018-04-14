تشلسي يقلب الطاولة على ساوثمبتون ويبقي على أماله الاوروبية بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

قلب تشلسي بطل الموسم الماضي تأخره صفر-2 امام مضيفه ساوثمبتون المهدد بالهبوط الى فوز 3-2 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ووجد تشلسي نفسه في مأزق بعد ساعة تماما على انطلاق المباراة بتسجيل ساوثمبتون الساعي الى تجنب الهبوط هدفين عبر الصربي دوشان تاديتش (21) والبولندي يان بيدناريك (60).



لكن فريق المدرب الايطالي انطونيو كونتي قام بالمستحيل في الدقائق العشرين الاخيرة للحفاظ على آماله بالمشاركة الاوروبية الموسم المقبل، ان كان في دوري الابطال او الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فنجح بتسجيل ثلاثة اهداف بواسطة الفرنسي اوليفييه جيرو (70 و78) والبلجيكي ادين هازار (75).



وعزز تشلسي مركزه الخامس المؤهل مباشرة الى "يوروبا ليغ" رافعا رصيده الى 60 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف توتنهام الرابع وليفربول الخامس، و6 نقاط امام ارسنال السادس.



ويخوض الاربعة الاوائل في الدوري الانكليزي الممتاز دوري ابطال اوروبا مباشرة الموسم المقبل، ويشارك الخامس تلقائيا ايضا في "يوروبا ليغ".



من جهته، بقي ساوثمبتون في المركز الثامن عشر (اول مراكز الهبوط الى الدرجة الاولى) برصيد 28 نقطة. سيريانيوز 2018-04-14 14:57:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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