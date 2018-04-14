قطع باير ليفركوزن شوطا اضافيا نحو حجز بطاقة التأهل الى دوري ابطال اوروبا، بعد تخطيه ضيفه ومنافسه على المركز الرابع اينتراخت فرانكفورت4-1، السبت في المرحلة 30 من الدوري الالماني في كرة القدم.

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وبعد انهائه الموسم الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، نهض ليفركوزن من هذه الكبوة، وابتعد بفارق 5 نقاط عن فرانكفورت ولايبزيغ الذي يحل على فيردر بريمن الاحد وهوفنهايم الفائز على هامبورغ 2-صفر. كما تساوى ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند الذي يحل على جاره شالكه الثاني (52) في مباراة قمة الاحد.



وتركزت الانظار في المباراة على مدرب فرانكفورت الكرواتي نيكو كوفاتش الذي اكد بايرن ميونيخ الضامن تتويجه باللقب الاسبوع الماضي انه سيكون خلفا لمدربه الحالي يوب هاينكس بدءا من نهاية الموسم الحالي.



على ملعبه "باي ارينا" وامام 30 الف متفرج، بكر ليفركوزن بافتتاح التسجيل عبر يوليان براندت برأسه (20)، لكن فرانكفورت رد بسرعة عن طريق المكسيكي ماركو فابيان (23).



وحمل الشوط الثاني نكهة مهاجم ليفركوزن كيفن فولاند الذي سجل ثلاثية للمرة الاولى في مسيرته في الدوري، في الدقيقة 71 بتمريرة من الشاب كاي هافرتس، ثم استلم عرضية مقشرة من كريم بلعربي تابعها من مسافة قريبة (77). وبنفس طريقة الهدف الثالث سجل فولاند الرابع بتمريرة جديدة من بلعربي (88).



ورفع فولاند رصيده الى 14 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، لكن بفارق كبير عن مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (26).