انفرد ليون بالمركز الثالث موقتا بفوزه السهل على ضيفه اميان 3-صفر، السبت في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ورمى الكرة في ملعب مرسيليا الرابع.

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وحقق ليون فوزه الخامس تواليا رافعا رصيده الى 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مرسيليا الذي يحل على تروا وصيف القاع الاحد.



وسجل للفائز الدومينيكاني ماريانو دياز (30) والهولندي المتألق راهنا ممفيس ديباي (83) والبوركينابي برتران تراوري (85).



وسجل ديباي 5 اهداف وحقق 5 تمريرات حاسمة من اصل اخر 11 هدفا لليون.



كما ان ليون اقترب بفارق اربع نقاط عن موناكو الثاني الذي يواجه باريس سان جرمان المتصدر بفارق شاسع (14 نقطة) وقد يحرز اللقب الاحد.



ويلعب ليل مع غانغان، نانت مع ديجون، رين مع متز وستراسبورغ مع سانت اتيان، فيما تأجلت مباراة كاين مع تولوز بسبب سوء الاحوال الجوية.