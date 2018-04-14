وضع برشلونة المتصدر كابوس خروجه من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا خلفه وحقق رقما قياسيا جديدا بعدد المباريات المتتالية من دون خسارة، ليقترب خطوة اضافية من استعادة لقب الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فالنسيا الثالث 2-1 السبت على ملعب "كامب نو" في قمة المرحلة الثانية والثلاثين.

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وانفرد برشلونة بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون خسارة في البطولة (39 مباراة)، وكان يتشاركه منذ المرحلة الماضية مع ريال سوسييداد الذي سجله في موسم 1979-1980.



ورفع برشلونة رصيده في صدارة الترتيب الى 82 نقطة، بفاق 14 نقطة امام اتلتيكو مدريد اقرب منافسيه الذي يستضيف ليفانتي الاحد.



وكان الفريق الكاتالوني في طريقه الى بلوغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بعد فوزه الكبير على ضيفه روما الايطالي 4-1 في ذهاب ربع النهائي، لكنه مني بخسارة مذلة صفر-3 ايابا في العاصمة الايطالية الثلاثاء وضعته خارج البطولة التي كان من ابرز المرشحين لاحراز لقبها.



وبات فالنسيا مهددا بفقدان المركز الثالث لمصلحة ريال مدريد بطل الموسم الماضي الذي يحل ضيفا على ملقة الاخير الاحد ايضا.



وافتتح الفريق الكاتالوني التسجيل بعد دقيقة واحدة عبر الاوروغوياني لويس سواريز الذي تلقى كرة من البرازيلي كوتينيو بينية خلف المدافعين تابعها في الزاوية اليمنى للمرمى (15).



ونجح برشلونة في تعزيز تقدمه بعد سبع دقائق على انطلاق الشوط الثاني حين ارتقى الفرنسي صامويل اومتيتي لمتابعة كرة برأسه اثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها البرازيلي كوتينيو، فحاول الحارس نيتو ابعادها لكنها استقرت في الزاوية اليسرى.



بحث فالنسيا عن التسجيل ونجح بتقليص الفارق قبل نهاية الوقت الاصلي بثلاث دقائق اثر ركلة جزاء ترجمها داني باريخو بنجاح.



وفي لقاء آخر، أبقى اشبيلية على فرصته بنيل بطاقة المشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بعدما حقق تعادلا ثمينا ومثيرا منافسه المباشر عليها ضيفه فياريال 2-2.



ورفع فياريال السادس رصيده الى 48 نقطة، مبقيا على فارق النقطة الواحدة أمام إشبيلية السابع.



ويشارك الاربعة الاوائل في بطولة اسبانيا في دوري الابطال مباشرة، والخامس في "يوروبا ليغ"، بينما يخوض السادس التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية.