ليفربول يدك شباك بورنموث بثلاثية ونجمه المصري صلاح بصدارة هدافي الدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

حسم ليفربول موقعته أمام ضيفه بورنموث 3-0 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز بعد هدف جديد من المصري محمد صلاح.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وواصل ليفربول طموحاته في حجز المركز الثالث على الاقل في المسابقة كما ابتعد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 30 هدفاً امام مهاجم توتنهام هاري كين 24 هدفاً.



وسجل أهداف ليفربول أمام بورنموث كل من السنغالي مانيه وصلاح والبرازيلي فيرمينيو (7 و69 و90).



وارتفع رصيد ليفربول إلى 70 نقطة في المركز الثالث بالبريميرليج مع مديره الفني الألماني يورجن كلوب، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر مع مدربه إيدي هويي. سيريانيوز 2018-04-14 17:04:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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