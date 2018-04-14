أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي أردوغان "الوضع المتفاقم في سوريا", حيث اتفقا على تكثيف التعاون الثنائي من أجل "تعزيز التسوية السلمية في سوريا"

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وقال الكرملين في بيان له ان الرئيسين الروسي والتركي على تكثيف التعاون الثنائي من أجل "تعزيز التسوية السلمية في سوريا"، وذلك "على ضوء ما يجري حاليا في سوريا", لافتا الى ان الرئيسين ناقشا "الضربات الصاروخية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في سوريا".

وأكد الكرملين "أن الجانبين الروسي والتركي ينطلقان من فرضية أنه على ضوء الحادثة، من الضروري تكثيف التعاون الثنائي بهدف تحقيق تقدم حقيقي في عملية التسوية السياسية في سوريا".

وتعرضت سورية، فجر السبت، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.