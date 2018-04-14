أفادت محطة الميادين الفضائية نقلا عن مصادر وصفت بالموثوقة أنه لا صحة لما ينقله الإعلام الإسرائيلي عن مواقع الكترونية عن وجود غارة إسرائيلية بريف حلب الجنوبي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت قناة "الميادين" الإخبارية عن تلك المصادر قولها إن هذه الإشاعات لرفع معنويات الإرهابيين بعد الخيبة التي أصيبوا بها جراء فشل العدوان الثلاثي على سوريا فجر اليوم السبت.

وأصيب عدد من المدنيين، فجر السبت ، جراء شن الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا هجمات صاروخية على مواقع بسوريا، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما اعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني "هذه إشاعات لرفع معنويات الإرهابيين بعد الخيبة التي أصيبوا بها جراء فشل العدوان الثلاثي".

ولفتت المصادر الميدانية إلى أن احتكاك في الأسلاك الكهربائية في جبل عزان في ريف حلب أحدث وميضا، مبينة أن الوميض القوي روجت له الجماعات المسلحة باعتباره انفجارا وقصفا إسرائيليا.

وأعلن مصدر عسكري يوم الاثنين الماضي، ان طائرات اسرائيلية قصفت بـ8 صواريخ مطار التيفور، وتم التصدي لها عبر وسائط الدفاع الجوي.

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.