قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم السبت إن الضربات الأمريكية في سوريا أصابت كل أهدافها بنجاح واستهدفت توجيه رسالة واضحة للحكومة السورية ومنع استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل.

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وقال اللفتنانت جنرال كينيث اف. مكينزي للصحفيين في إفادة, نقلتها رويترز, إن الضربات كانت دقيقة وفعالة وساحقة.

وأصيب عدد من المدنيين، فجر السبت، جراء شن الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا هجمات صاروخية على مواقع بسوريا، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما اعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا من أصل 103، مشيرة إلى تدرس إمكانية تسليم سوريا صواريخ "إس 300" على خلفية هذا العدوان.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، أسفر عن سقوط ضحايا، وتعهدت بالرد عليه بعد أن أجرت محادثات مع بريطانيا وفرنسا، في حين حذرت موسكو من عواقب وخيمة.

وجاء الهجوم الثلاثي قبيل بدء عمل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" العمل في سوريا للتحقق في الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في دوما.

ووجهت واشنطن، في نيسان 2017، ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات بريف حمص، قالت انها رد على هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي على بلدة خان شيخون بريف ادلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في تشرين الأول عام 2016 أن منظومة صواريخ "أس 300" وصلت إلى سوريا لحماية القاعدة العسكرية الروسية البحرية في طرطوس، كما نشرت روسيا منظومة "إس-400" في قاعدة "حميميم" بعد إسقاط قاذفة "سو-24" في أجواء سوريا بصاروخ تركي يوم 24 تشرين الثاني عام 2015.

ويشار إلى أن منظومة "اس 300" هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى والمخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.