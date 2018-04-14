أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بالضربات الجوية الغربية على سوريا قائلا إنها "نُفذت بإحكام" وأن "المهمة أُنجزت ".

وأضاف ترامب على في تغريدة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه "تم تنفيذ ضربة محكمة الليلة الماضية. شكرا لفرنسا والمملكة المتحدة على حكمتهما وقوة جيشيهما. لم يكن بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل. المهمة أُنجزت ".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في وقت سابق من يوم السبت، انتهاء الضربات الصاروخية على سوريا، مؤكدا عدم وجود أي خطط إضافية لشن هجمات على هذا البلد في الوقت الراهن، موضحاً أن الهدف من الضربة إضعاف القدرات العسكرية السورية على صنع الأسلحة الكيميائية .

كما أصدرت الرئاسة الفرنسية، السبت، إعلان مماثل لما صرح عنه وزير الدفاع الأمريكي جيمس، أكدّت فيه انتهاء غاراتها على سوريا، واستعدادها لأي عمل عسكري في حال تطلب ذلك.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، ليلة الجمعة، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، أسفر عن سقوط ضحايا،، وتعهدت بالرد عليه بعد أن أجرت محادثات مع بريطانيا وفرنسا، في حين حذرت موسكو من عواقب وخيمة.

وجاء الهجوم الثلاثي قبيل بدء عمل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" العمل في سوريا للتحقق في الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في دوما.

سيريانيوز