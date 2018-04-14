حذر الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، من فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على سوريا، وذلك في اعقاب شن الهجوم الغربي على البلاد، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في ريف دمشق.

ودعا الاتحاد في بيان نشرته وكالة (رويترز) للأنباء "كل الدول وخاصة روسيا وإيران إلى ممارسة نفوذها لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى لا سيما من جانب النظام السوري ".

وأضاف البيان أن "الاتحاد فرض عقوبات على سوريا في تموز 2017 وفي آذار آذار هذا العام وهو مستعد دوما لبحث فرض المزيد من الإجراءات كلما دعت الحاجة ".

وكان الاتحاد الأوروبي حمّل في وقت سابق من نيسان الجاري، النظام السوري مسؤولية استخدام الأسلحة الكيمائية في هجوم على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ودعا المجتمع الدولي إلى الرد "الفوري "على ذلك.

وجاء التهديد الاوروبي بعدما شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، ليلة الجمعة، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من العقوبات ضد النظام السوري، منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 طالت عدة شخصيات سياسية وعسكرية ومسؤولين ووزراء ورجال أعمال ليصل عددهم في آذار الماضي إلى 261 شخص، في حين تم تجميد أصول 67 شركة.

سيريانيوز