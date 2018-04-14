حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت، من أن الهجوم الثلاثي الذي شنته اميركا وفرنسا وبريطانيا على سوريا سيؤدي إلى "مزيد من الدمار في منطقة الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية عن الرئيس روحاني ،قوله ان "مثل هذه الهجمات لن تسفر سوى عن مزيد من الدمار... الأمريكيون يريدون تبرير وجودهم في المنطقة بمثل هذا الهجمات ".

وكان الرئيس بشار الأسد أبلغ في وقت سابق من يوم السبت، نظيره الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي، أن العدوان الذي شنته دول غربية داعمة للإرهاب جاء بعدما فقدت سيطرتها وشعورها ومصداقيتها أمام شعبها وأمام العالم، وأتى هذا العدوان بعد أن فشل الإرهابيون بتحقيق أهداف تلك الدول، مؤكداً أن سوريا مستمرة في سحق الإرهاب.

وكانت الخارجية الإيرانية دانت، في وقت سابق اليوم، العدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، وحذرت من تبعاته.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، ليلة الجمعة، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، اسفر عن سقوط ضحايا،، وتعهدت بالرد عليه بعد أن أجرت محادثات مع بريطانيا وفرنسا، في حين حذرت موسكو من عواقب وخيمة.

وجاء الهجوم الثلاثي قبيل بدء عمل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" العمل في سوريا للتحقق في الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في دوما.

يشار الى ان واشنطن، وجهت في نيسان 2017، ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات بريف حمص، قالت انها رد على هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي على بلدة خان شيخون بريف ادلب.

سيريانيوز