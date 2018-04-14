كشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا من أصل 103، مشيرة إلى تدرس إمكانية تسليم سوريا صواريخ "إس 300" على خلفية هذا العدوان.

واوضحت الوزارة، في بيان، نشرته وكالات انباء روسية، ان "المعتدين أمطروا سوريا بـ103 صواريخ مجنحة بما فيها "توما هوك" التي أطلقت من السفن الحربية، والقنابل الجوية من نوع GBU-38 التي أسقطتها طائرات B-1B، فيما أطلقت طائرات F-15 وF-16 الأمريكية صواريخ "جو-أرض"، والطائرات البريطانية 8 صواريخ من نوع Scalp EG".

ولفتت الوزارة إلى أن "قوات الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض وإسقاط 71 صاروخا باستخدام منظومات "إس-125" و"إس-200" و"بوك" و"كفادرات" و"اوسا".

وبينت الوزارة أنها "لم تستخدم دفاعاتها الجوية المنتشرة في سوريا لمواجهة العدوان الثلاثي فجر اليوم على البلد المذكور".

وأكدت على أن "أيا من الصواريخ المجنحة لم يدخل منطقة الدفاعات الجوية الروسية في سوريا، التي تحمي قاعدتي حميميم وطرطوس".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، ليلة الجمعة، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، أسفر عن سقوط ضحايا، وتعهدت بالرد عليه بعد أن أجرت محادثات مع بريطانيا وفرنسا، في حين حذرت موسكو من عواقب وخيمة.

وجاء الهجوم الثلاثي قبيل بدء عمل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" العمل في سوريا للتحقق في الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في دوما.

ووجهت واشنطن، في نيسان 2017، ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات بريف حمص، قالت انها رد على هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي على بلدة خان شيخون بريف ادلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في تشرين الأول عام 2016 أن منظومة صواريخ "أس 300" وصلت إلى سوريا لحماية القاعدة العسكرية الروسية البحرية في طرطوس، كما نشرت روسيا منظومة "إس-400" في قاعدة "حميميم" بعد إسقاط قاذفة "سو-24" في أجواء سوريا بصاروخ تركي يوم 24 تشرين الثاني عام 2015.

ويشار إلى أن منظومة "اس 300" هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى والمخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.

سيريانيوز