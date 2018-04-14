تحدثت مصادر عسكرية سورية، يوم السبت، ان الهجوم الثلاثي من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا استهدف عددا من المواقع العسكرية التابعة للجيش النظامي.

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وبحسب قناة (روسيا اليوم)، فان القصف استهدف المراكز التالية:

الحرس الجمهوري لواء 105 دمشق

قاعدة دفاع جوي في جبل قاسيون

مطار المزة العسكري في دمشق

مطار الضمير العسكري

البحوث العلمية برزة دمشق

البحوث العلمية جمرايا ريف دمشق

اللواء 41 قوات خاصة ريف دمشق

مواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي ريف دمشق

مواقع في منطقة الكسوة في ريف دمشق

مركز البحوث العلمية في ريف حماة، كما طال مستودعات تابعة للجيش في حمص.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، ليلة الجمعة، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما اسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما اعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، اسفر عن سقوط ضحايا،، وتعهدت بالرد عليه بعد أن أجرت محادثات مع بريطانيا وفرنسا، في حين حذرت موسكو من عواقب وخيمة.

وتواردت أنباء، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات النظامية أفرغت المطارات الرئيسية والقواعد العسكرية تحسبا لشن الولايات المتحدة الامريكية ضربات على سوريا.

وواجه النظام السوري منذ نحو اسبوعين، اتهامات باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي ادى الى مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، مؤكدا استعداده تسهيل وصول مفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" الى المنطقة للتحقق من الهجوم.

وجاء الهجوم الثلاثي قبيل بدء عمل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" العمل في سوريا للتحقق في الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في دوما.

يشار الى ان واشنطن، وجهت في نيسان 2017، ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات بريف حمص، قالت انها رد على هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي على بلدة خان شيخون بريف ادلب.