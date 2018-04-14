أصيب عدد من المدنيين، ليلة السبت، جراء شن الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا هجمات صاروخية على مواقع بسوريا، فيما اعلن النظام انه تصدى للاعتداءات.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " العدوان الثلاثي استهدف مركز البحوث في برزة ومستودعات للجيش العربي السوري في حمص حيث تصدت الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ وأسقطتها".

واشارت الوكالة الى ان "الصواريخ التي استهدفت مركز البحوث في برزة، أدت إلى تدمير مبنى يحتوي على مركز تعليم ومخابر علمية ، في حين تصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ التي استهدفت موقعا عسكرياً في حمص وتم حرفها عن مسارها وتسببت بجرح 3 مدنيين".