أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، تمكنها من التوصل إلى مشاركين في تصوير الفيديو الذي استخدم كدليل على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية والاستماع إلى شهاداتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلامية، أن الفيديو الذي صور في مستشفى دوما وقدمته "الخوذ البيضاء" كأدلة على استخدام القوات النظامية للسلاح الكيميائي في البلدة يوم الـ 7 نيسان، "مفبرك وذلك ما اعترف به الأشخاص الذين شاركوا في تصويره" وظهروا في الفيديو.

وأضاف كوناشينكوف "تمكنا من العثور على المشاركين في تصوير الفيديو واستجوابهم" وقدموا شهاداتهم"، موضحاً أن "السوريين اللذين شاركا في تصوير الاستفزاز لم يخفيا اسميهما ويعملان في قسم الإسعاف داخل مستشفى دوما، وقالا أن الأشخاص المتأثرين بالواقعة الذين نقلوا إلى المستشفى لم تكن لديهم أي أعراض إصابات بالمواد السامة ".

وتابع "أثناء تقديم المساعدات الطبية الأولية للمصابين في المستشفى، دخل أشخاص مجهولون المبنى وحمل بعضهم كاميرات تصوير، وبدؤوا يصرخون في محاولة لإثارة الذعر ورشوا الجميع بالمياه، وا وأوهموا جميع الموجودين في المكان بإصابتهم بمواد سامة ".

وقال أنه "بعد ذلك، بدأ المرضى المتواجدين في قسم الإسعاف بالمستشفى وأقاربهم في رش المياه بعضهم على الآخر وهم في حالة ذعر، وبعد إتمام تصوير العملية على الكاميرات اختفى هؤلاء الأشخاص بسرعة من المكان ".

وشدد كوناشينكوف على أن تلك الحقائق "تمثل في العالم المتحضر دلائل"، مذكرا بأن روسيا كانت قد حذرت مرار على جميع المستويات من إعداد المسلحين في الغوطة الشرقية لعمليات كيميائية استفزازاية ضد المدنيين.

وعرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو أدلى فيه اثنان من المشاركين في التصوير الذي استخدم كدليل على حدوث الهجوم الكيميائي في دوما، وهما خليل الجيش، طالب طب يعمل مقيما في قسم الإسعاف في مستشفى دوما، وأحد سكان المدينة لم تذكر الوزارة اسمه.



