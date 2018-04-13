أفادت وزارة الخارجية الأمريكية ، يوم الجمعة " لدينا أدلة على تورط النظام في سوريا بالهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق".

ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية ،قولها أن أمريكا "ما زالت تتحرى عن نوع العنصر الكيميائي المستخدم في الهجوم".

من جهته، صرح البيت الأبيض أنه "واثق بأن سوريا مسؤولة عن الهجوم الكيميائي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في وقت سابق من يوم الجمعة، أنها توصلت إلى المشاركين في فيديو الهجوم الكيميائي على دوما والاستماع إلى شهاداتهم ، موضحة أن الفيديو الذي صور في مستشفى دوما وقدمته "الخوذ البيضاء" كأدلة على استخدام النظام للسلاح الكيميائي "مفبرك وذلك ما اعترف به الأشخاص الذين شاركوا في تصويره"، وظهروا في الفيديو ،مشيرةً إلى أن موسكو تمتلك أدلة على تورط بريطانيا المباشر في تدبير الاستفزاز الكيميائي في دوما.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا إلى إرسال محققين إلى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على سوريا، في حين ردت روسيا وتوعدت بإسقاط أي صاروخ ينطلق على البلاد.

وكانت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية نقلت أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت نشر أكبر أسطول بحري وجوي استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة تستهدف النظام السوري.

سيريانيوز