أفادت مصادر إعلامية يوم الجمعة, عن سقوط قذيفتي هاون من قبل المسلحين في منطقة مخيم اليرموك جنوب دمشق.

ونقلت المصادر عن قيادة شرطة دمشق قولها أن 4 إصابات بينهم طفلان بسقوط عدد من القذائف في محيط مشفى الرحمة في مخيم اليرموك بدمشق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

وكانت دمشق وريفها شهدت في الاونة الاخيرة تكرار سقوط قذائف متفجرة بشكل يومي, مصدرها الغوطة الشرقية, ما أدى لسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين و تدمير بالممتلكات العامة والخاصة.

ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، ويبعد عن مركز مدينة دمشق نحو (10) كم.