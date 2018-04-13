أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة، أن قصف إسرائيل لمطار "تيفور" العسكري في ريف حمص "مفصل تاريخي يفتح مسارا جديدا في المواجهة".

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وقال نصر الله في كلمة له نقلتها وسائل إعلامية، أن "على الإسرائيليين أن يعرفوا أنهم بقصف مطار (تيفور) ارتكبوا خطأ تاريخيا وأقدموا على حماقة كبرى وأدخلوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع إيران ".

وأعلن مصدر عسكري، مؤخراً، أن قتلى وجرحى سقطوا نتيجة استهداف إسرائيلي لمطار "التيفور" في حمص بضربات صاروخية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله" أن "أعدادا قليلة من الإيرانيين في سوريا تنظر إليهم إسرائيل كتهديد إستراتيجي، عكس الجماعات الإرهابية التي لا تشغل بال تل أبيب بل تدعمهم وتنظر إليهم كأصدقاء".

وتابع أن "المنطقة في هذه الأيام تعيش مرحلة حساسة ومهمة جدا أمام الأحداث والتطورات التي تستهدف سوريا"، مبينا أنه قد تكون لها انعكاسات على كل المنطقة".

واستطرد قائلاً "ليعلم العالم كله أن كل هذه التغريدات والتهديدات الترامبية والأمريكية لم تُخف ولا تخيف لا سوريا ولا إيران ولا روسيا ولا حركات ولا شعوب المنطقة ".

وحول الهجوم الكيماوي في دوما بغوطة دمشق، قال نصر الله أن "ما جرى في دوما مسرحية ولا يوجد كيميائي ولا منطق أصلا لاستخدام الكيميائي"، متسائلا "المنتصر لماذا سيستخدم مثل هذا السلاح (في إشارة للكيميائي)؟ المنطق والعقل والأدلة تؤكد ذلك ".

ولفت إلى أنه مع كل انتصار كبير في سوريا تحصل مسرحيات ويبدأ الرئيس دونالد ترامب بالتغريد على "تويتر" متوعدا بالرد، مشيرا إلى أنه "من حق الناس في المنطقة والعالم أن يقلقوا بوجود رئيس مثل ترامب."

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا إلى إرسال محققين إلى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث هدد الرئيس الأمريكي بشن ضربات على سوريا، في حين ردت روسيا وتوعدت بإسقاط أي صاروخ ينطلق على البلاد.