قالت شركة "واتساب"، إن بيانات المستخدمين لم يتم المساس بها، مؤكدة أنه لا علاقة لتطبيق الدردشة بما حدث على شبكة "فيسبوك".

ونشرت الشبكة منشوراً على موقع WhatsApp for Business على الويب، قالت فيه، "نحن نهتم بخصوصيتك، ويتم تأمين جميع رسائل واتصالات واتساب بواسطة التشفير من النهاية إلى النهاية، وهذا يضمن لك أنت والشخص الذى تتواصل معه إمكانية قراءة رسائلك أو الاستماع إلى مكالماتك فقط، ولا أحد فيما بينهما، ولا حتى تطبيق واتساب".

وأضافت "واتساب" "في جميع الحالات سيقوم تطبيق واتسابب بتوصيل رسائلك المرسلة للشركات من طرف إلى طرف، وأنه عند الاتصال بنشاط تجارى قد يرى العديد من الأشخاص في هذا النشاط التجاري رسائلك، بالإضافة إلى ذلك قد تستخدم بعض الشركات شركة أخرى لإدارة اتصالاتها، على سبيل المثال، لتخزين رسائلك أو قراءتها أو الرد عليها، وتتحمل الشركة التي تتواصل معها مسؤولية التأكد من أنها تتعامل مع رسائلك وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها، ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بهذا النشاط التجاري مباشرة".

ويأتي توجه "واتساب" لطمأنة مستخدميها، في ظل فضيحة تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم على "فيسبوك" الشركة المالكة لـ"واتساب".

سيريانيوز